Банки "откажутся" от текущего курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться через несколько дней

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (заканчивается 16-22 февраля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Вечером же 13 февраля там покупалют доллар в среднем по 42,85 грн, а продают по 43,36 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке при удорожании в продаже.

В обменниках же ожидается удорожание доллара в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 42,5-43,75 грн. Вечером же 13 февраля в обменниках:

покупают валюту в среднем по 42,47 грн;

продают – по 43,25 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В то же время, отметил банкир, не исключается, что периодически курс будет приближать к 43 грн и даже превышать эту отметку. Тем не менее, утверждает он, такие всплески:

будут кратковременными;

не будут иметь признаков системного давления или панических настроений.

"Напротив, речь идет о постепенном снижении "курсовой качки" американской валюты как на межбанковском, так и на наличном сегментах рынка. В ближайшие недели чрезмерное давление на курс доллара маловероятно, а общая ситуация будет оставаться контролируемой и прогнозируемой", – рассказал Лесовой.

Он объяснил: ключевым фактором курсовой стабильности является сезонное увеличение предложения валюты. Это, по его словам, является следствием начала периода налоговых платежей, которое "традиционно стимулирует экспортеров активнее продавать валюту для выполнения обязательств".

"Еще со второй половины января аграрные компании и крупные экспортеры демонстрировали повышенную активность на валютном рынке. Что позволило частично компенсировать спрос и снизить давление на курс доллара", – отметил банкир.

Дополнительным же фактором, обеспечивающим курсовую стабильность, по словам Лесового, является политика Национального банка. Дело в том, объяснил он, что поддерживаемый регулятором режим управляемой гибкости предполагает сохранение баланса между спросом и предложением – однако без жесткой фиксации курса.

"Ожидается, что объемы валютных интервенций регулятора сократятся и не будут превышать 500 млн долларов в неделю. Это будет свидетельствовать о том, что НБУ не видит предпосылок для резких курсовых перекосов и позволяет рынку работать самостоятельно", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты советуют украинцам для обмена валюты выбирать прежде всего лицензированных участников рынка "с историей и репутацией". Поскольку, подчеркивается, главное в этом – легальность и прозрачность операций.

