Подтвердил у источников из правительства: да, МВФ первый моргнул) И сдался) Это действительно беспрецедентно, но было возможным.

І прошу замітити, я це одразу говорив) Правда, пропонуючи замінити іншими реформами, типу перезавантаженням ДБР.

Але. Це ще раз: тут просто перенесли prior actions в маяки. Нагадаю:

prior actions – що треба до програми зробити

маяки – під час

Тобто по факту, відклали строк до середини весни.

І тут важливий момент – вже це абсолютно навіть весною ніхто НЕ проголосує в Раді. Всі відчули, що їх до цього обманювали двічі вже намагаючись проголосувати закон про платформи. Так само більше не спрацює фраза "або голосуємо, або не буде грошей". Все, магія міжнародних вимог на цьому завершилась навіть на найбільш наївні інтелекти серед депутатів.

Коротше, тут без зайвого можна сказати, що впертості влади можна позаздрити, і у них вийшло. Молодці.

Але це так само означає, що всі інші вимоги: і Світового банку, і Ukraine Facility, і майбутні від ЄС від цього моменту будуть сприйматися Радою як перемовна позиція, яку завжди можна оскаржити)

Ну і далі цитата з статті:

"Як зазначила Свириденко, всі податкові і митні зміни, які виведені з категорії prior actions, стануть структурними маяками, які треба буде виконати для наступного перегляду програми.

Для цього законопроекти про цифрові платформи, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОПів, об’єднають в один великий законопроект (Beautiful Tax Bill).

Стосовно ПДВ для ФОПів, досягнуто домовленості, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн гривень. Таким чином він торкнеться вже не 660 тисяч представників малого бізнесу, а 257 тисяч.

Строк введення ПДВ для ФОПів поки обговорюється з МВФ. За словами Свириденко, це може бути або 2028 рік, або податок вступить в дію з моменту вступу України в ЄС.

Новий Beautiful Tax Bill треба буде прийняти вже в березні. Але поки, по словам прем’єр-міністра, голосів в Раді для цього немає в необхідній кількості.

"Наші партнери очікують, що у березні ми ухвалимо ці зміни у першому читанні та в цілому. Але ми чесно говоримо: ситуація з голосами в парламенті складна. Ми провели значну кількість зустрічей із фракціями, працюємо в координаційних форматах", – зазначила Свириденко."