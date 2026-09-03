Украинцам за границей упростят получение важного документа: его будет доставлять "Укрпочта"

Украинцы, в частности беженцы, которые находятся за границей и заключили брак дистанционно, смогут получать бумажное свидетельство о браке без поездки в Украину. Его будет доставлять "Укрпочта" – почтовый оператор присоединился к обновленному государственному сервису "Шлюб онлайн 2.0".

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Об этом сообщили в самой "Укрпочте". Услугу международной доставки планируют постепенно запустить в 48 странах Европы и мира.

Ее будут внедрять в три этапа. Конкретный перечень стран, сроки и стоимость доставки будут объявлять во время запуска каждого из них.

Новая услуга должна решить отдельную практическую проблему украинцев за границей: даже после дистанционной регистрации брака им может понадобиться бумажный документ.

Как будет работать новая услуга

Международную доставку свидетельств о браке "Укрпочта" будет организовывать совместно с Министерством юстиции и Министерством цифровой трансформации. Для почтового оператора это пилотный проект – после его запуска оценят результаты и определят условия дальнейшего расширения услуги.

Географию доставки планируют расширять постепенно. При этом "Укрпочта" пока не называет окончательный список государств, куда можно будет заказать доставку, а также тарифы и сроки получения документа.

В целом же в обновленном сервисе "Шлюб онлайн 2.0" весь процесс должен проходить дистанционно – от подачи заявления до проведения церемонии в формате видеосвязи и получения готового свидетельства.

Сервис "Шлюб онлайн" работает в Украине уже два года. По официальным данным, в 2026 году 40% всех браков было зарегистрировано в электронном формате.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам в Польше изменили процедуру оформления основных документов. Теперь перед приемом в отделениях ГП "Документ" им нужно будет выполнить дополнительные действия.

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