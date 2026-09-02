«Решила атаковать энергетические объекты РФ»: Бессент возложил вину за энергетический кризис в мире на Украину. Видео

Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за энергетический кризис в мире. Он заявил, что нынешний энергетический шок связан с войной в Украине и ударами по российским энергетическим активам и перерабатывающим объектам.

Видео дня

Об этом Бессент сказал в эфире американского телеканала Fox News. Информацию собрал OBOZ.UA.

Заявление чиновника об "энергетическом шоке"

По словам министра финансов США, глобальный энергетический рынок испытывает давление, поскольку Украина решила подрывать российские энергетические активы и продукты переработки, а также из-за событий вокруг Ирана.

"Мы сейчас переживаем энергетический шок из-за войны в Украине, потому что, знаете, Украина решила, что хочет взрывать российские энергетические активы и продукты переработки. Следовательно, это создает давление на рост цен на мировом уровне", — отметил Бессент.

Он также упомянул конфликт в Иране, который, по его словам, дополнительно влияет на ситуацию на энергетическом рынке.

Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ

Длительная кампания украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре вызвала системные проблемы в нефтегазовом секторе РФ. По данным Института изучения войны (ISW), в 2026 году Украина существенно увеличила частоту, дальность и интенсивность атак по российским объектам.

В результате ударов Россия столкнулась с сокращением перерабатывающих мощностей, запасов топлива и экспортных возможностей. В частности, после атак на НПЗ в ряде регионов РФ начали вводить ограничения на продажу бензина, а Кремль был вынужден менять логистику поставок топлива и переориентировать уцелевшие мощности на обеспечение внутреннего рынка.

Президент Украины Владимир Зеленский называл удары по российским нефтеперерабатывающим заводам частью стратегии по уничтожению ресурсов, обеспечивающих ведение войны РФ против Украины. По его словам, украинские силы целенаправленно атакуют объекты, приносящие России средства для продолжения агрессии, а не мирное население.

Зеленский подчеркивал, что среди целей украинских операций — НПЗ, танкеры российского теневого флота и другие объекты, связанные с военной инфраструктурой РФ.

Как писал OBOZ.UA, 28 августа Силы обороны атаковали Ярославский НПЗ в России. Генштаб подтвердил поражение предприятия, после чего на его территории вспыхнул масштабный пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!