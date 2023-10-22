Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не любит Украину из-за старой обиды на экс-главу украинского правительства Юлию Тимошенко. Она унизила его перед камерами.

Об этом сообщает Politico. Издание пишет, что в 2009 году во время визита в Киев члены словацкой делегации были вынуждены прождать 3 часа встречи с на то время премьером Тимошенко.

В итоге словаки все-таки попали на встречу, но были удивлены, так как там присутствовали журналисты.

Более того, СМИ отмечает, что под включенными камерами Тимошенко в течение 20 минут упрекала Фицо за то, что тот встал на сторону Москвы в газовом споре.

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"Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен", — сказал словацкий чиновник на условиях анонимности.

А позже словацкая делегация вылетела в Москву и ощутила там совершенно противоположный прием. В РФ словаков приветствовал кровавый диктатор Владимир Путин. Это произошло на роскошной церемонии в Георгиевском зале Кремля.

"После этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию. Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных переговоров. Это личное", – добавил старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза, а не "второстепенным или третьестепенным". Пророссийская позиция нескольких стран ЕС, в частности президента Венгрии Виктора Орбана и лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо, победившей на выборах в этой стране, вероятно, не будет препятствием во время голосования, поскольку Евросоюз ждут кардинальные реформы.