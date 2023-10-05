Орбан и Фицо не помешают вступлению Украины в ЕС, но есть другие угрозы, – Огрызко

Украина должна стать полноправным членом Европейского Союза, а не "второстепенным или третьестепенным". Пророссийская позиция нескольких стран ЕС, в частности президента Венгрии Виктора Орбана и лидера словацкой партии Smer Роберта Фицо, победившей на выборах в этой стране, вероятно, не будет препятствием во время голосования, поскольку Евросоюз ждут кардинальные реформы.

В то же время сегодня в Европе существует угроза усиления позиций политического популизма, в частности, антиукраинского. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, сегодня очевидно, что ЕС должен быть реформирован, в частности, в части процедуры принятия решений.

"Нынешний способ принятия решений в Европейском Союзе если не исчерпал себя, то исчерпывает. Следовательно, нужно будет принимать какое-либо решение о том, как действовать дальше. Оно будет состоять в том, что в ЕС, скорее всего, откажутся от единодушного голосования. Потому что то, что в прямом смысле вытворяет Орбан, подрывает саму сущность Европейского Союза", – подчеркнул дипломат.

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В то же время Огрызко заявил, что ни при каких условиях Украина не должна "соглашаться на какой-то второстепенный, третьестепенный вариант членства".

"Мы не должны соглашаться на какие-то эрзацы и думать, что нужно принимать что-нибудь, что нам предложат. Нет. Мы уже перешли из объектности в субъектность в международных отношениях в прямом смысле этого слова, и поэтому должны требовать то, что нам нужно, что отвечает нашим национальным интересам", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, президент Европейского парламента Роберта Мецола предложила начать переговоры по членству Украины в ЕС в конце текущего года. По ее словам, следующая волна расширения Евросоюза должна затрагивать Украину, Молдову и Албанию.