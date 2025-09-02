'Видим очередные накопления сил РФ на фронте': Зеленский назвал 'мирные' заявления Путина байками. Видео

Российский диктатор Владимир Путин продолжает цинично врать, рассказывая, что в развязанной им войне против Украины его вины нет. Якобы он был "вынужден" пойти на такой шаг, а сам на самом деле стремится к миру. Несмотря на все эти лживые заявления кремлевского главаря Россия ежедневно продолжает убивать гражданских украинцев и накапливать силы на определенных участках фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении во вторник, 2 сентября. Он назвал "мирные" заявления Путина байками.

"Наглость россиян становится все больше: они все чаще днем атакуют Украину десятками ударных дронов. В ночь на сегодня было 150 дронов, утром – еще более пятидесяти, вечером еще десятки, и большинство из них – "шахеды". Фактически группы российских дронов в нашем небе – аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны", – подчеркнул Зеленский.

Россия продолжает отвергать мирные инициативы

Президент подчеркнул, что Россия продолжает отвергать мирные международные инициативы, включая предложение проведения встречи лидеров, которое поддержал президент США Дональд Трамп.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин в Китае продолжает "рассказывать свои байки", перекладывая ответственность за войну на других.

"И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет", – отметил глава государства.

Зеленский анонсировал ответы Украины на усиление российских атак

Президент отреагировал на усиление атак со стороны России. Он анонсировал ответы на обстрелы врага.

"Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно чувствовала последствия своей наглости", – добавил глава государства.

Давление на Россию нужно увеличить

Президент отметил, что Украина продолжает работать с партнерами ради давления на Россию.

"Ничего, кроме силы, Россия не слышит и будет врать, пока не будет достаточно сильных ее потерь. Все партнеры это понимают. Важно, чтобы была решимость действовать. Дополнительные санкции, которые действительно влияют – они нужны. Тарифы, которые ограничивают российскую торговлю и финансирование для российской машины войны, – тоже это все очень нужно", – подытожил глава нашего государства.

Украина в августе получила более €2 млрд на вооружение от партнеров

Владимир Зеленский сообщил, что благодаря поддержке европейских стран в августе Украина привлекла более 2 млрд евро на закупку американского оружия, в частности ракет для Patriot и HIMARS.

Президент поблагодарил международных партнеров за продолжение помощи Украине и подчеркнул важность сохранения высоких темпов поддержки. По словам президента, привлеченные средства направлены на закупку вооружения в США.

Расследование убийства Андрея Парубия

По словам Зеленского, он регулярно заслушивает доклады правоохранителей – Министерство внутренних дел, Служба безопасности, генеральный прокурор – по расследованию убийства Андрея Парубия.

"Избрана мера пресечения подозреваемому – содержание под стражей без права залога. Все больше обстоятельств преступления выясняют правоохранители. Ужасных обстоятельств. Важно, чтобы общество получило всю установленную и проверенную информацию – настолько, насколько это возможно согласно процессуальным нормам. Спасибо всей команде, которая круглосуточно работает, чтобы установить правду. Сегодня во Львове состоялось прощание с Андреем Парубием. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память", – сказал Зеленский.

