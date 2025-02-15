Венгрия заблокировала начало процедуры переговоров о вступлении Украины в ЕС и выдвинула требования – СМИ

Венгрия заблокировала начало процедуры переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. В частности, венгерская делегация настаивает на создании дополнительного плана по защите национальных меньшинств.

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Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на дипломата ЕС. Такие действия могут помешать открытию первого кластера переговоров в апреле.

Польша, которая сейчас возглавляет Совет ЕС, направила письмо с условиями по запуску кластера "Основы", которое планировалось передать Украине. В этом документе подчеркнута необходимость разработки двух дорожных карт, определяющих план реформ в области верховенства права и государственного управления.

Только венгерская делегация выступила против этого письма и потребовала, чтобы Украина также предоставила план защиты национальных меньшинств. Это может задержать открытие первого кластера переговоров в апреле, поскольку к тому времени необходимо принять еще два процедурных решения, которые могут быть заблокированы.

Напомним, недавно премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика ослабевает, а виновата в этом Украина. ЕС вкладывает деньги в "безнадежную войну" в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля венгерский премьер сделал провокационное заявление, в котором сравнил Украину с Афганистаном. Орбан считает, что без мирных переговоров с РФ, наша страна рискует оказаться в состоянии постоянного конфликта.

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