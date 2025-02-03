'Украина может стать Афганистаном': Орбан попытался испугать последствиями отказа от переговоров с РФ и ответил, доверяет ли Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с провокационным заявлением, сравнив Украину с Афганистаном. Он считает, что без мирных переговоров с Россией, наша страна рискует оказаться в состоянии бесконечного конфликта.

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Об этом венгерский лидер заявил в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung. Его риторика традиционно пророссийская: переговоры – единственный выход, победить Украина не сможет, а Запад лишь обострил ситуацию, поддержав Киев.

Орбан в очередной раз выразил мнение, что Запад допустил "большую ошибку", когда начал помогать Украине после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По его убеждению, вместо этого нужно было "изолировать конфликт", немедленно остановить огонь и начать переговоры.

"Нужно было немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры. С самого начала было ясно, что победа Украины невозможна, если мы не начнем полномасштабную войну. Это не было вариантом. Единственный способ помочь Украине сегодня – это прекращение огня и мир", – заявил он.

Он также возразил, что Запад не предоставил Украине достаточно оружия, из-за чего потеряли время и людей, и добавил, что Украина не может выиграть войну без иностранных солдат.

"Никакого оружия было бы недостаточно. Мероприятие может выиграть эту войну только если отправит в Украину своих солдат. А мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат", - отметил венгерский премьер.

Орбан убежден, что без "сильного лидера" конфликт не удастся завершить. И этим лидером, по его словам, должен стать Дональд Трамп.

"Вот почему сейчас нужен Трамп. Когда вы сталкиваетесь с узлом Гордиевым, вы должны его разрубить. Нужен сильный мужчина с мечом. Больше речь не идет о том, какие у нас идеи. Трампу нужно сесть за стол переговоров с Россией и Украиной и сказать им: "Ребята, давайте заключим перемирие. Это единственный путь". Слабые лидеры вызывают войны, сильные создают мир", – сказал он.

Орбан также прокомментировал вопрос доверия к кремлевскому диктатору Владимиру Путину в контексте того, что он не удовлетворится захваченными территориями и пойдет дальше. Он отметил, что никто не может точно знать, каковы его истинные намерения.

"Никто не знает, что происходит в голове Путина. Нет смысла спекулировать. Но нам сейчас нужна дипломатия. Европейцы считают, что морально не вести переговоры. Это абсурд! Это то, что вы должны делать на войне! Иначе она будет продолжаться на уничтожение, и Украина станет Афганистаном Европейского Союза", – заявил венгерский лидер.

Он добавил, что непосредственно спросил у Путина, имеет ли претензии к членству Венгрии в НАТО.

"Я непосредственно спросил его, есть ли у него проблемы с членством Венгрии в НАТО. Он сказал нет. Потому что на нашей территории нет размещенного оружия, которое Россия расценивает как угрозу. Его интересует тактическое оружие дальнего действия. Трудно представить, что венгры вторгнутся в Москву", – отметил Орбан.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о возможности завершения российско-украинской войны. По его словам, конфликт закончится уже в 2025 году. Орбан предположил, что войну удастся завершить мирными переговорами или капитуляцией одной из сторон.

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