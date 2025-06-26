Венгрия официально заблокировала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

В четверг, 26 июня, саммит Евросоюза не смог принять совместное заявление в поддержку Украины. Венгрия заблокировала его из-за стратегических разногласий с ЕС.

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Об этом говорится в документе, который был опубликован на сайте Европейского Совета. Впрочем, его официально не утвердили, а текст опубликовали как приложение, которое поддержали 26 из 27 стран.

В документе говорится о призыве к немедленному прекращению огня со стороны России, новых санкциях против РФ и ее "теневого флота", 30,6 миллиарда евро помощи Украине в 2025 году и одобрении прогресса Украины на пути в ЕС.

"Лидеры подтвердили поддержку по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине, и приветствовали все усилия, направленные на его достижение", – добавляется в документе.

Впрочем отмечается, что Европейский Совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он против вступления Украины в Европейский Союз, потому что это якобы "приведет войну" на их территорию. Он убежден, что украинское государство "представляет угрозу" для них.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что блокирование вступления государства в ЕС одной страной является неприемлемым. Он подчеркнул, что Киев уже выполнил все требования для открытия первого переговорного кластера.

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