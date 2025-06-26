"Не хотим быть в сообществе со страной, которая представляет угрозу": Орбан попытался объяснить, почему против вступления Украины в ЕС. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он против вступления Украины в Европейский Союз, потому что это якобы "приведет войну" на их территорию. Он убежден, что украинское государство "представляет угрозу" для них.

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Именно войну скандальный политик назвал "проблемой", не указывая, что ее против Украины начала и ведет Россия. Такие его высказывания прозвучали в ответ на вопрос украинского СМИ "Суспільне" об открытии переговоров.

"Проблема – это война. Если мы интегрируем Украину в Европейский Союз, мы интегрируем войну. И мы не хотели бы быть вместе в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны и представляет для нас непосредственную опасность", – заявил Орбан.

Он выразил убеждение: если член ЕС находится в состоянии войны, это означает, что "Евросоюз – это война, и нам это не нравится".

В то же время венгерский премьер не ответил на дополнительный вопрос журналистов, в котором его попросили объяснить, снимет ли Венгрия свое вето, когда будет объявлено перемирие. Политик отметил, что сейчас перемирия нет.

Ранее Орбан сделал очередное скандальное заявление и относительно вступления Украины в НАТО. В частности, глава венгерского правительства заверил, что будет делать все для того, чтобы страна оставалась вне Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что блокирование вступления государства в ЕС одной страной является неприемлемым. Он подчеркнул, что Киев уже выполнил все требования для открытия первого переговорного кластера.

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