"Венгрия очень зависит от них": Орбан назвал "ошибкой" санкции США против нефтяных компаний РФ

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что с позиции его страны санкции США против нефтедобывающих компаний России были ошибкой. Он пообещал поехать к американскому президенту Дональду Трампу, чтобы добиться отмены этих ограничений.

Видео дня

Об этом Виктор Орбан сказал в интервью La Reppubblica. Он заявил, что попытается "защитить Венгрию" от влияния американских санкций на российскую нефть.

По словам Орбана, он в ближайшее время посетит Вашингтон, чтобы обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Венгерский премьер подчеркнул, что в результате санкций США цены на энергоносители в его стране "взлетят до небес", что повлечет дефицит запасов.

На вопрос, не пошел ли Трамп "слишком далеко, совершив ошибку", премьер Венгрии ответил: "С венгерской точки зрения, да. Поэтому мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии".

Орбан подчеркнул, что его страна очень зависит от энергоносителей страны-агрессора России.

"Мы размышляем над тем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, потому что Венгрия очень зависит от российской нефти и газа", – сказал Орбан.

Венгрия по собственной воле "села на иглу" зависимости от российских энергоносителей

Венгрия зависит от России в вопросах импорта нефти и газа. В отличие от большинства своих европейских соседей, которые работали над сокращением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия только нарастила закупки.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News в воскресенье, 26 октября.

"Венгрия не разработала никаких планов и не сделала никаких активных шагов для сокращения импорта российских энергоносителей. Поэтому мы продолжим работать с ними и будем работать с их соседями, такими как Хорватия, и другими странами, которые могут помочь им избавиться от этой зависимости", – сказал посол.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна работает над поиском способа обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Их Вашингтон ввел, пытаясь заставить Москву пойти на прекращение огня в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!