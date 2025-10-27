'Продолжаем работать': Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии отказа от российской нефти и газа. Видео

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии конкретных шагов по сокращению зависимости от российских энергоносителей. Дипломат отметил, что США надеются на действия не только Будапешта, но и таких стран, как Словакия и Турция.

Видео дня

От них ожидают разработки и реализации планов для уменьшения энергетической зависимости от Москвы. Об этом он заявил в понедельник, 27 октября.

"Вы знаете, Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им отказаться от российских энергоносителей", – подчеркнул Витакер.

Уитакер подчеркнул важность конкретных действий, а не только деклараций, и отметил готовность Вашингтона содействовать странам региона в переходе к более безопасному и независимому энергоснабжению.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна работает над поиском способа обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Их Вашингтон ввел, пытаясь заставить Москву пойти на прекращение огня в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан заявил, чтоУкраина может быть только партнером, а не членом Европейского Союза. В противном случае украинцы якобы развяжут войну в Европе, а также разрушат экономику Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!