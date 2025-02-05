Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине на 55 млн фунтов: на что пойдут средства

Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине в 55 миллионов фунтов стерлингов. Указанные средства повысят устойчивость и экономический рост в Британии и Украине.

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Об этом сообщается на официальном сайте правительства Британии 5 февраля. Посещая сегодня Киев, министр иностранных дел Дэвид Лемми лично убедится, как поддержка Великобритании помогает Украине быть более подготовленной к началу четвертого года полномасштабного вторжения России.

В частности, 17 миллионов из пакета помощи будут направлены на инновационные энергетические проекты для восстановления и укрепления украинской энергетики. 3 миллиона – на поставку зерна и другого продовольствия в Сирию.

Дополнительно 25 миллионов фунтов Великобритании помогут Украине создать более инклюзивные, эффективные и результативные социальные системы и услуги, а еще 10 миллионов фунтов будут использованы для поддержки частного сектора и обеспечения устойчивости малого и среднего бизнеса в рамках новой программы экономического восстановления.

"Наша поддержка Украины остается несокрушимой. Мы полны решимости сделать так, чтобы Украина имела все возможности противостоять России и другим вызовам благодаря нашим долгосрочным отношениям, зафиксированным в Соглашении о столетнем партнерстве", – сказал Лемми.

Напомним, 5 февраля в Украину прибыл государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Лемми. В ходе визита планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества между странами и совместные проекты.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Лемми, сроки урегулирования войны в Украине смещаются к середине весны из-за того, что российский диктатор Путин не заинтересован в переговорах.