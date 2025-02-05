Глава МИД Британии Ламми прибыл с визитом в Киев: Залужный раскрыл детали. Фото

В Украину прибыл Государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Ламми. Планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества между странами и совместными проектами.

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Об этом сообщил экс-головнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный в Telegram. Он приветствовал британского политика на украинские земли, встретив его на железнодорожном вокзале.

"Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах по усилению безопасности Украины", – отметил Залужный.

Он выразил благодарность Великобритании за то, что в такие трудные времена она всегда с Украиной.

Напомним, что министр иностранных дел Дэвид Ламми и глава Минобороны Великобритании Джон Гилл приезжали в Украину в мае 2024 года. У них был разговор с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. На тот момент Гили был теневым госсекретарем по обороне, а Ламми – теневым госсекретарем по иностранным делам.

Кроме этого, в сентябре этого года Ламми прибыл в Киев вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. С уважаемыми гостями лично встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел США Дэвид Ламми высказался о новых сроках урегулирования войны в Украине. По его словам, российский диктатор Владимир Путин сейчас не хочет переговоров, так что сроки урегулирования войны смещаются к середине весны.

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