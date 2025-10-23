'Важный знак силы': Каллас отреагировала на новые санкции США против России

Евросоюз приветствовал новые санкционные меры Соединенных Штатов Америки против страны-агрессора России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время саммита лидеров ЕС, добавив, что это "сигнал силы" и согласованности позиций Европы и США.

В своей заметке в сети X Каллас процитировала собственное заявление, подчеркнув удовлетворение новыми ограничениями. По ее словам, США подают четкий сигнал относительно санкционной политики в отношении России, и Брюссель это поддерживает.

Единство против агрессии

Каллас подчеркнула, что Вашингтон демонстрирует лидерство, вводя санкции против российских энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Она назвала это примером силы и согласованности действий между союзниками.

"Мы рады сигналам, которые поступают из Америки относительно санкций против России. Считаю, это важный знак силы и единства наших позиций", – сказала она журналистам.

Новые ограничения

От Евросоюза также ожидают исторического решения о передаче Украине замороженных российских активов. Каллас подчеркнула, что Россия должна заплатить за разрушения, а репарационный кредит и эти активы станут основой поддержки Украины в войне.

Кроме того, как рассказывал OBOZ.UA, 23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России, в который вошло более ста танкеров. Ограничения предусматривают запрет импорта сжиженного газа из РФ в два этапа, окончательно – с 1 января 2027 года, то есть на год раньше, чем планировалось. Также введены новые правила передвижения российских дипломатов в пределах стран ЕС.

Еще раньше министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. Вашингтон также призвал Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

