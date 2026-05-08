'Ваша страна убила 30 мирных жителей в Украине за сутки': журналист задал неудобный вопрос представителю России на Венецианской биеннале. Видео

Ирландский журналист и документалист Кейлан Робертсон пришел в российский павильон на Венецианской биеннале и нашел там посла РФ в Италии. У представителя государства-агрессора он поинтересовался, почему Россия использует искусство для отбеливания своих преступлений против Украины, и напомнил, что на днях оккупационная армия убила в Украине десятки людей.

Отвечать россиянин отказался, а журналиста из павильона вывели. Однако он воспользовался возможностью напомнить, что именно пытается скрыть Россия под лживой маской "великой русской культуры".

Что известно

Журналист LBC и Times Radio, ютубер и документалист Кейлан Робертсон, который с 2022 года делает репортажи о войне в Украине, а с 2024-го поселился здесь и фиксирует военные преступления России против украинского народа, посетил предварительный показ российской выставки на Венецианской биеннале.

Там он наткнулся на посла РФ в Италии Алексея Парамонова – и попытался задать ему действительно стоящий вопрос.

"Ваша страна убила 30 мирных жителей в Украине за последние 24 часа (речь идет о последствиях массированных вражеских ударов, нанесенных 5 мая, накануне открытия российского павильона. – Ред.). Почему вы используете искусство, чтобы отбелить свои преступления?" – обратился к россиянину Робертсон.

Парамонов на вопрос не ответил. Но явно его расслышал. Об этом свидетельствовал и пренебрежительный взмах рукой в направлении журналиста, и то, что к Робертсону тут же подскочили охранники и вывели его из павильона.

"Сразу сказали уходить. Этот вопрос точно не понравился", – говорит журналист, отходя от здания.

Впрочем, Робертсон воспользовался случаем, чтобы напомнить миру о том, как Россия в очередной раз пытается спрятать за ширмой "культуры" свое собственное уродливое и жестокое лицо.

"Итак, позади меня выставка русской культуры. А за последние 24 часа россияне убили почти 30 человек в Украине. Они используют здание позади меня как выставку, чтобы нормализовать свои преступления и санитарно очистить то, что они делают. И люди, которые этим руководят, говорят, что "это не политика". Хотя внутри находится российский посол, а оба организатора непосредственно связаны с семьей Сергея Лаврова", – говорит Робертсон, имея в виду, в частности, комиссара российского павильона Анастасию Карнееву, дочь экс-генерала РФ, заместителя директора российской оборонной корпорации "Ростех", которая вместе с дочерью российского министра иностранных дел Екатериной Лавровой основала арт-консалтинговую компанию Smart Art.

Робертсон также отметил: эти попытки агрессора выходят далеко за пределы российского павильона в Венеции.

"Ничего из этого не происходит изолированно. Российские певцы вернулись в оперные театры по всей Европе. Российские актеры вернулись на церемонию вручения "Оскара". А я прибыл сюда, в Италию, непосредственно из города Никополь в Украине. И я видел, как россияне запускают дроны, чтобы убивать мирных жителей. И одновременно россияне начинают свою кампанию по оправданию этих преступлений", – сказал журналист.

Чтобы показать цинизм происходящего, Робертсон перемежал кадры из российского павильона кадрами из украинских городов, изуродованных российскими ударами.

Он отметил: пока посетители российского павильона распивают шампанское, которым их угощают представители страны-убийцы – "на улицах Харькова, Сум, Краматорска и Запорожья до сих пор лежат тела" убитых носителями "великой русской культуры" украинцев.

"Помните, что это и есть настоящая русская "культура", а не здание позади меня", – лаконично резюмировал Робертсон.

Напомним, из-за скандала, поднявшегося после того, как стало известно, что Россия возвращается на Венецианскую биеннале, российский павильон работает с 6 по 8 мая.

В официальный день открытия Венецианской биеннале 9 мая его закроют.

Ранее OBOZ.UA писал, что Международное жюри Венецианской биеннале в полном составе ушло в отставку из-за участия России. Тем временем Европейская комиссия предупредила правительство Италии, что работа российского павильона на Венецианской биеннале будет нарушением санкций Евросоюза.

