Международное жюри Венецианской биеннале в полном составе ушло в отставку из-за участия России: что происходит

Полный состав Международного жюри 61-й Венецианской биеннале ушел в отставку. Решение связано с участием в выставке стран, "лидеры которых в настоящее время обвиняются Международным уголовным судом в преступлениях против человечности".

Видео дня

Соответствующее заявление было обнародовано в четверг, 30 апреля. В коротком тексте сказано: "Мы делаем это в знак подтверждения нашего Заявления о намерениях, опубликованного 22 апреля 2026 года".

В вышеуказанном сообщении о намерениях члены жюри предупреждали, что не будут вручать награды художникам из стран-участниц, руководство которых подозревают в преступлениях против человечности. Конкретные государства не были указаны, однако известно, что МУС выдал ордера на аресты двух таких лидеров: российского диктатора Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Отметим: жюри биеннале отвечало за выбор победителей премий "Золотой" и "Серебряный львы" среди 110 художников-участников мероприятия.

Таким образом, полномочия за несколько дней до открытия выставки (9 мая) сложили все шестеро членов жюри: Соланж Фаркаш (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма, Джованна Заппери.

В Венецианской биеннале не отказались от участия России

Организаторы даже после отставки жюри не пересмотрели решение о перечне участников. Как передает ANSA, было изменено запланированное расписание: церемония награждения будет перенесена с 9-го на 22 ноября, то есть на последний день выставки. Это уже случалось в других исключительных ситуациях (в частности во время Международной архитектурной выставки 2021 года из-за пандемии коронавируса).

Также руководство решило ввести две новые награды – "Львы посетителей". Получатели будут определяться путем голосования гостей выставки. Один "Лев" вручат лучшему участнику главной выставки In Minor Keys; другой – за лучшее национальное участие.

Отдельно организаторы биеннале подчеркнули, что к оцениванию допустили все национальные павильоны "по принципу инклюзивности и равного отношения ко всем участникам".

Что предшествовало

Ранее депутаты Европейского парламента обратились к руководству Еврокомиссии с призывом заблокировать участие Российской Федерации в Венецианской биеннале. Они предупреждали, что допуск государства-агрессора к событию, которое финансируется за счет ЕС, подорвет доверие к Союзу и легитимизирует действия РФ.

В МИД Украины также напоминали, что Россия использует культуру как инструмент пропаганды и "отбеливания" военных преступлений.

Венецианская биеннале, одно из важнейших культурных учреждений Италии, после начала полномасштабной войны в Украине осудила агрессию. Участие России никогда не было запрещено на официальном уровне, однако на выставках 2022 и 2024 годов российские представители отсутствовали.

Как писал OBOZ.UA, в августе 2025-го в Венеции возник еще один громкий скандал. Над главным входом и красной дорожкой знаменитого Венецианского международного кинофестиваля среди флагов стран-участниц появился триколор Российской Федерации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!