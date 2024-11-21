ВАКС постановил арестовать сбежавшего из Украины экс-депутата ВР Крючкова: подробности дела

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления ЧАО "Энергосеть". Бывшего чиновника подозревают в завладении и легализации средств предприятий энергетического сектора.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Хотя в САП не указывают фамилию подозреваемого, из подробностей дела ясно, что речь идет об экс-депутате ВР Дмитрии Крючкове.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2015-2016 годах должностные лица ЧАО "ХК "Энергосеть", ЧАО "Черкассыоблэнерго", ЧАО "Запорожьеоблэнерго", действуя в интересах частной компании – ЧАО "ХК "Энергосеть", в нарушение требований "Об электроэнергетике" путем подписания договоров о переводе долга и замене должника путем злоупотребления служебным положением завладели средствами, которые должны поступить в ЧАО "Черкассыоблэнерго", ЧАО "Запорожьеоблэнерго", а также осуществили финансовые операции с целью легализации таких средств", – отметили в ВАП.

Как известно, подозреваемый еще в феврале 2024 года уехал за пределы Украины. Суд постановил осуществлять по отношению к нему специальное судебное производство in absentia – то есть, заочно.

Как сообщал OBOZ.UA, САП еще осенью 2021 года передала в суд дело о противоправной деятельности компании Крючкова. Его обвиняли в организации завладения средствами ряда облэнерго и их легализации.

По версии следствия, Крючков нанес государству ущерб почти на 350 млн. грн.

Дело тянется с 2015 года. Причем, НАБУ впервые объявило Дмитрия Крючкова в розыск еще в 2016 году.

Через два года, 14 апреля 2018 года, экснардеп был задержан в Германии. Однако через месяц он заплатил €100 тысяч залога и вышел на свободу.

В апреле 2019 года Дмитрий Крючков был экстрадирован из Германии в Украину, после чего Соломенский райсуд Киева арестовал его. Однако в мае того же года Крючкову вернули загранпаспорт, и он снова смог вернуться в Германию.

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