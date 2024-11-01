НАБУ объявило в розыск бывшего народного депутата Крючкова: в чем его обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск народного депутата V созыва, экс-главу правления холдинговой компании "Енергомережа" Дмитрия Крючкова. Ему инкриминируют организацию завладения средствами Черкассыоблэнерго и Запорожьеоблэнерго в 2014-2015 годах.

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Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины. Дата исчезновения экс-нардепа указана 3 октября 2024 года.

4 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего парламентария. Общий ущерб, по данным следствия, составляет более 1,5 млрд грн.

Обвиняют политика по трем статьям: ст. 191 ч. 5 "Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением", ст. 209 ч. 3 "Легализация имущества, полученного преступным путем", ст. 364 ч. 2 "Совершение народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) осенью 2021 года передала в суд дело о противоправной деятельности холдинговой компании "Енергомережа", главой правления которой был Крючков. Его обвиняли в организации завладения средствами ПАО "Черкассыоблэнерго" и ПАО "Запорожьеоблэнерго" и их легализации, а также злоупотребление служебным положением.

По версии следствия, в 2014-2015 годах должностные лица компании нанесли ущерб почти на 350 млн грн госкомпании "Запорожьеоблэнерго", организовав схему оплаты электроэнергии через компанию Крючкова.

Аналогичное дело касается завладения средствами государственного "Черкассыоблэнерго". Общий ущерб энергоснабжающих компаний, по данным следствия, составляет более 1,5 млрд грн, из которых во время досудебного расследования возмещено 315 млн грн.

Издание "Слово и дело" ранее писало, что Крючков 15 февраля 2024 года уехал за границу и в Украину не возвращался. В решении ВАКС от 30 мая говорится, что у экс-нардепа пятеро детей, что позволяет ему беспрепятственно покидать страну. При этом Крючков участвовал в судебных заседаниях в онлайн-формате.

Тогда прокурор просил суд избрать ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 151,4 млн грн, а также забрать у него загранпаспорта.

Сам Крючков сообщил, что имеет право на жительство в Монако. Суд отклонил ходатайство прокуратуры, не видя риска укрывательства обвиняемого от суда.

НАБУ уже объявляло Дмитрия Крючкова в розыск в 2016 году. Через два года, 14 апреля 2018 года, экс-нардеп был задержан в Германии. Однако через месяц он заплатил €100 тысяч залога и вышел на свободу. 15 апреля 2019 года Дмитрия Крючкова экстрадировали из Германии в Украину, а 17 числа Соломенский райсуд Киева арестовал его на 45 дней.

Однако в мае того же года ему вернули загранпаспорт, и он снова смог вернуться в Германию.

Как сообщал OBOZ.UA, действующую народную депутатку разоблачили в незаконном обогащении на 20 млн грн. Именно на такую сумму стоимость ее активов превысила официальные доходы и сбережения. Вероятно, речь идет об Ирине Кормышкиной из фракции "Слуга народа".

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