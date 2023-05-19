В Японии стартует саммит G7, мировые лидеры прибыли в Хиросиму: какие вопросы будут ключевыми и когда ждать выступления Зеленского

В Хиросиме (Япония) 19 мая стартовал трехдневный саммит стран G7 – Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, США. Лидеры государств начали мероприятие с совместного посещения Мемориального музея мира в Хиросиме, который документирует разрушения, вызванные сбросом на страну двух атомных бомб в 1945 году.

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Саммит продлится до 21 мая. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет ядерное разоружение. Эта тема приобрела особое значение на фоне шантажа России применить ЯО против Украины и Запада, а также ядерных испытаний КНДР и наращивания ядерных сил Китаем. Обсудят лидеры G7 и полномасштабное вторжение РФ в нашу страну.

Начало саммита "Большой семерки" под председательством Японии

Японский премьер-министр Кисида Фумио начал свою дипломатию на высшем уровне со встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 18 мая. Позже в этот день Кисида встретился с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

На мероприятие прибыли также премьер Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

19 мая лидеры G7 отправились в музей в Хиросиме на западе Японии, в месте первой в мире ядерной атаки, передает Kyodo.

Премьер-министр Японии подчеркнул необходимость того, чтобы лидеры внимательно рассмотрели "реальность" использования атомной бомбы, назвав это "отправной точкой" для любых усилий по ядерному разоружению.

Джо Байден и первая леди Америки Джилл Байден были последними гостями, вошедшими в здание музея. Это второй действующий президент США, посетивший в Хиросиму, после Барака Обамы в 2016 году. "Такие громкие визиты были деликатными в Соединенных Штатах", – отметили журналисты, напомнив, что именно американские военные сбросили на Японию две атомные бомбы, чтобы положить конец Второй мировой войне.

После экскурсии по музею лидеры государств "Большой семерки" прошли к кенотафу (кенотаф – символическая могила, надгробный памятник. – Ред.) жертв атомной бомбардировки в Мемориальном парке мира и возложили цветочные венки.

Повестка дня саммита G7-2023

Ядерное оружие было названо ключевой темой, которую рассмотрят мировые лидеры. Обязательно прозвучит и тема войны в Украине, писало ранее издание Politico.

Ожидается, что Риши Сунак призовет коллег усилить военную поддержку Украины, включая поставку нашей армии современных самолетов.

"Кризис в Украине: я уверен, это то, с чего начнется разговор", – заявил The Diplomat Мэттью П. Гудман, старший вице-президент по экономике Центра стратегических и международных исследований.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что будут "обсуждения о поле боя" в Украине и о "санкциях и шагах, которые G7 предпримет коллективно".

Кроме того, лидеры "Большой семерки" и приглашенные гости из нескольких других стран обсудят, как бороться с наращиванием военной мощи Китая, поскольку растут опасения, что Пекин может попытаться захватить остров Тайвань силой, что спровоцирует более широкий конфликт.

Обсудят также усилия по укреплению мировой экономики и решению проблемы роста цен.

Участие в саммите президента Украины Владимира Зеленского

В сети звучала версия о том, что Зеленский якобы может приехать на встречу G7 в Японии лично. Например, агентство Kyodo писало, что представители Офиса президента не отвергали такой вариант событий, однако все зависело от того, какая ситуация будет на фронте в Украине.

После этой публикации премьер Японии Кисида заявлял, что Зеленский присоединится к мероприятию по видеосвязи. Его выступление должно прозвучать 21 мая, в последний день саммита.

Позже Bloomberg написал, что украинский лидер все же приедет в Хиросиму (согласно информации от источников). Мол, он "полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств".

Утром 19 мая секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что Зеленский может поехать на саммит лично. "Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны", – заявил он.

Напомним, что принять участие в саммите G7 в Хиросиме главу Украины пригласил премьер-министр Японии во время своего визита в Киев 21 марта.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ядерные державы "Большой семерки" создали новый альянс. Его целью является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива. Решение не означает введение санкций против российской "ядерки", однако начинает против нее игру "вдолгую". Для Украины это открывает новые возможности.

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