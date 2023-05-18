В Японии ответили, приедет ли Зеленский на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Группы семи" в японской Хиросиме. Он выступит перед участниками встречи в воскресенье, 21 мая.

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При этом запланировано выступление украинского президента в режиме онлайн, он не будет присутствовать на саммите лично. Об этом со ссылкой на заявление японского правительства сообщает Kyodo News.

"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в Хиросиме в воскресенье онлайн, заявило правительство Японии в четверг после слухов о том, что он может присутствовать на встрече лично", – пишет издание.

Напомним, принять участие в саммите G7 в Хиросиме Зеленского пригласил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Киев 21 марта.

18 мая в Офисе президента Украины, комментируя слухи о возможной поездке Зеленского в Японию, заявили, что президент может посетить саммит G7 в Хиросиме, окончательное решение будет приниматься в зависимости от ситуации на фронте.

Также сообщалось, что Япония примет на лечение раненых украинских военных. Первых защитников Украины планируют начать лечить уже в июне 2023 года. В частности, это касается солдат, получивших ранения в результате подрывов на минах. Их примут в Центральном госпитале Сил самообороны в Токио.