Зеленский провел переговоры с премьером Японии Кишидой: говорили о международной безопасности и восстановлении Украины. Фото и видео

Премьер-министр Японии Фумио Кишида 21 марта совершил неанонсированный визит в военный Киев. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с японским премьером, во время встречи они обсудили поддержку Японии в восстановлении нашей страны после войны с российским агрессором.

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Рад приветствовать в Киеве премьер-министра Японии Фумио Кишиду – действительно сильного защитника международного порядка и давнего друга Украины.

Премьер-министр Кишида прибыл в Украину именно в то время, когда важно активизировать глобальное лидерство ради защиты целей и принципов Устава ООН и международной безопасности в целом", – сказал Владимир Зеленский.

На совместной пресс-конференции в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кишидой Владимир Зеленский прокомментировал разговор Си Дзиньпина и Путина. Он отметил, что речь пока не идет о его встрече с лидером Китая.

В ходе встречи с Зеленским, Кишида передал намерение Японии продолжать усилия и продемонстрировать решимость G7 твердо поддерживать международный порядок.

Как представитель страны, председательствующей в "большой семерке", Кишида заявил о дальнейшей солидарности с Украиной и ее поддержке.

Премьер-министр Японии планирует провести саммит G7 в Хиросиме в мае этого года. Он является единственным лидером среди стран G7, до сих пор не посещавшим Киев. Этот визит стал для него первым в воюющую страну – после окончания Второй мировой войны премьера Японии ни разу не посещал страну или территорию, где велись боевые действия.

Накануне, 20 марта, Кишида встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а во вторник должен был вернуться в Японию. Однако представители японского правительства и правящей партии заявили, что вместо этого он уехал в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Японии Фумио Кишида прибыл в Украину наземным путем, избегая воздушного пространства над Украиной. Его на Центральном железнодорожном вокзале Киева встретила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова. Она выразила благодарность Японии за поддержку Украины в столь сложное время.

В субботу, 18 марта, премьер-министр Японии Кишида Фумио и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в Токио. Они договорились сотрудничать с союзниками, чтобы продлить жесткие санкции против России и помогать Украине.

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