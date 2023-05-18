Зеленский может посетить саммит G7 в Хиросиме, решение будет зависеть от одного фактора: подробности

В Офисе президента Украины не исключают, что президент Владимир Зеленский может посетить саммит G7 в Хиросиме (Япония) лично. Официально такая возможность не подтверждалась и не опровергалась.

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На решение главным образом повлияет то, какая обстановка будет на фронте в Украине. Об этом 17 мая заявило информационное агентство Kyodo.

Журналисты процитировали заместителя руководителя ОП Игоря Жовкву, который заверил, что Зеленский "обязательно примет участие в саммите G7 в Хиросиме. "Хотя формат мне неизвестен", – сказал он.

То, что глава государства совершит еще одну заграничную рабочую поездку, он исключать не стал. Окончательное решение будет принято в зависимости от военной ситуации.

Отметим, что в 2023 году саммит "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) будет проходить под президентством Японии, которая решила собрать мировых лидеров в Хиросиме. Премьер-министр страны Фумио Кисида отметил, что этот город лучше всего покажет, насколько Япония "предана миру". Мероприятие будет проходить с 19 по 21 мая.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что лидеры стран-участниц G7 на саммите в Хиросиме намерены провести переговоры с Зеленским.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что государства G7 должны показать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не достигнет своих целей в войне против Украины.

– Евросоюз намерен обсудить с партнерами по G7 планы создания специального трибунала по преступлениям страны-агрессора РФ против Украины.

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