В ВРУ провалили голосование по отстранению Безуглой от заседаний

Депутаты Верховной Рады провалили голосование за отстранение народного депутата Марьяны Безуглой от заседаний парламента до конца сессии. Для этого не хватило необходимого количества голосов.

Более ста присутствующих парламентариев не голосовали вообще. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Детали голосования

Голосование об отстранении Безуглой от заседаний было реакцией на ее откровенное антисоциальное поведение, а также системное нарушение регламента работы парламента.

Так, за проголосовал 141 депутат, против – 10, еще 15 воздержались, а 104 не голосовали вообще.

"За – 141. Решение провалено исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование. За 74 из 230 членов", – выразил убеждение Железняк.

Что предшествовало

В среду, 20 августа, Комитет ВРУ по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины проголосовал за исключение Марьяны Безуглой из заседаний парламента. Причиной этого стало системное нарушение нардепом регламента ВР и антисоциальное поведение.

В ответ Безуглая заявила, что подаст в суд о незаконности решения Регламентного комитета. Она отметила, что ее решили отстранить от заседаний ВРУ "за позицию".

Как сообщал OBOZ.UA, в июле народный депутат Марьяна Безуглая, которая призналась, что у нее синдром Аспергера, несколько раз засветилась на митинге за возвращение независимости НАБУ и САП. Участники протеста в столице встретили скандальную парламентария криками "Позор!".

