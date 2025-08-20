Комитет поддержал недопуск Безуглой к заседаниям Рады: она подала в суд

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины в среду, 20 августа, проголосовал за исключение Марьяны Безуглой из заседаний парламента. Причиной этого стало системное нарушение нардепом регламента ВР и антисоциальное поведение.

Соответствующее постановление подал народный депутат Ярослав Железняк, о чем он написал в своем Telegram. Решение насчет Безуглой удалось принять с третьей попытки, "за" было пять голосов.

Сама депутат на заседание не явилась.

"Завтра голосование в зале. Надеюсь без сюрпризов", – добавил Железняк.

Реакция Безуглой

Марьяна Безуглая в Facebook сообщила, что она подает в суд о незаконности решения Регламентного комитета. Политик отметила, что ее решили отстранить от заседаний Верховной Рады за позицию.

"Нардеп Железняк написал, что я якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание Парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Но по Гончаренко, который делает прямые трансляции уже годами, ни у кого нет вопросов. За то, что якобы ходила по залу с табличкой "Власть – это народ", что якобы препятствовало коллегам, но по блокированию трибуны, многочисленных табличек и срывов заседаний Парламента со стороны "Европейской солидарности" или "Голоса" вопросов нет", – написала она.

По словам Безуглой, в Раде действуют двойные стандарты. Она вспомнила о драках, демонстрациях, криках и спорах в парламенте, за которые никто никого не изымал. Также нардеп привела в качестве примеров депутатов от бывшей "ОПЗЖ" и нардепа Николая Тищенко.

"Вообще, ни по одному нардепу, которые находятся под следствием, преимущественно за коррупционные преступления нет попыток! Это те двойные стандарты в парламенте, о которых сегодня говорила, и что вызвало очередное возмущение некоторых нардепов, в частности Устиновой, руководительницы "Голоса", которая большинство заседаний Парламента вообще не посещает, поскольку живет в США с мужем", – добавила Безуглая.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат Украины Марьяна Безуглая, которая регулярно попадает в скандалы из-за своих заявлений, призналась, какое расстройство аутистического спектра она имеет. У политика синдром Аспергера, который характеризуется трудностями в социальном взаимодействии.

