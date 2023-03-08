'В Украине решается, каким будет будущее': Зеленский на встрече с генсеком ООН указал на ключевые вызовы

Сегодня в Украине решается, каким будет будущее и какова будет глобальная роль Организации Объединенных Наций. Чрезвычайно важно вернуть мир, международную безопасность и полную силу Устава ООН к своим нормам.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 марта во время совместной пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Он выразил благодарность дипломату за четкое осуждение российской агрессии и поддержку "зерновых инициатив" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Именно сейчас и именно Украина защищает цели и принципы устава ООН. А значит, именно сейчас в Украине решается то, каким будет будущее ООН и какой будет глобальная роль ООН", – подчеркнул президент.

Он отметил тот факт, что генеральный секретарь ООН прибыл в Украину вскоре после принятия резолюции по завершению войны в Украине. Основными составляющими современной архитектуры безопасности украинский лидер назвал:

– продовольственную безопасность,

– безопасность атомных объектов,

– безопасность людей.

"Очень важно, что именно в Киеве мы говорим о том, как вернуть мир и международную безопасность, полную силу Устава ООН – тем нормам, которые все равно важны для всех народов на земле", – уверен Зеленский.

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