Генсек ООН прибыл с визитом в Украину: говорить будут о 'зерновом соглашении'

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 8 марта прибыл з визитом в Киев. В столице Украины у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как ожидается, темой беседы станет "зерновое соглашение", срок которого истекает 19 марта, и ООН выступает за его продление. По данным Tagesschau, Гутерриш прибыл в Киев ночью.

Это уже третий его визит в Украину за последний год.

Накануне спикер ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш прибыл в Польшу и находится на пути в Украину. Он добавил, что генсек ООН и президент Зеленский обсудят зерновое соглашение "во всех его аспектах и других соответствующих вопросах".

В нынешней поездке Гутерриша сопровождают его заместитель по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гриспан, которая, по данным Reuters, работает над содействием экспорта продовольствия и удобрений из РФ.

Кроме того, со ссылкой на источнике в украинском правительстве сообщалось, что Киев начал двусторонние онлайн-переговоры о продолжении "зерновой сделки" с международными партнерами, но не с Москвой.

"Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", – сказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в Турции заявили, что прилагают все усилия для продления "зерновой сделки", позволяет экспорт продовольствия из Украины через зеленые коридоры в Черном море. Соответствующие переговоры Анкара ведет, в частности, с ООН и Россией.

Напомним, Черноморское зерновое соглашение было заключено между РФ и Украиной с участием Турции и ООН 22 июля 2022 года. Срок его действия истекал 19 ноября, поэтому осенью Украина, Турция, ООН и Россия продлили договор на 120 дней.