Генассамблея ООН рассматривает проект резолюции об осуждении вторжения РФ и украинской 'формулы мира'. Прямая трансляция

В четверг, 23 февраля, в Нью-Йорке, США началось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором состоится голосование за украинскую формулу мира. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил развязанную Россией войну.

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Трансляцию заседания ведет "Суспильне Новини". Руководитель организации назвал российское вторжение "оскорблением коллективной совести мира" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Пора отступить от пропасти. Самоуспокоение лишь усугубит кризис и еще больше подорвет наши общие принципы. Война – это не решение. Война – это проблема. Люди в Украине очень страдают. Украинцы, россияне и люди далеко за пределами Украины нуждаются в мире", – сказал Гутерриш.

Однако не все участники заседания согласились с такой позицией. Речь идет, в частности, о странах, которые за время полномасштабной войны в Украине не отказались от сотрудничества с Россией.

Позиция Китая

Между тем представитель Китая выступил с призывом к международному сообществу положить конец войне между Украиной и Россией и прекратить поставлять нам оружие.

"Мы поддерживаем Украину и Россию, если они будут вести диалог, и если смогут положить конец этому кризису. Международное сообщество должно делать все, чтобы облегчить процесс переговоров. Снабжение оружия – это не, что поможет положить конец конфликту", – заявил представитель Китая.

Позиция Ирана

Представитель Ирана заявил, что украинская "формула мира" якобы не содержит решений, которые разрешили бы кризис, а не углубили его. Также он выразил сомнение в политической воле разрешения конфликта мирным способом.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и заботе о людях, проживающих в зоне конфликта", – заявил представитель Ирана, поставляющего государству-террористу дронов-камикадзе, регулярно атакующие Украину.

Он отметил, что их делегация решила воздержаться от голосования за резолюцию и предложил ООН создать независимую группу для поиска разрешения конфликта.

Заявление Небензи

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что США и ЕС якобы приближают мир к самоубийствующему конфликту, наращивая поставки оружия Киеву.

Позиция министра обороны Германии

Министр обороны Германии Анналена Бербок вспомнила о своем пребывании в украинском Харькове и подчеркнула, что российская ракета долетает до этого города за 45 секунд.

"Мы хотим, чтобы эта война закончилась, мы хотим мира. Хорошая вещь состоит в том, что у нас есть мирный план. Этот план называется Устав ООН и его принципы, касающиеся каждого государства, очень просты: равенство, суверенность, территориальная цельность и именно поэтому дорога к миру очень четкая и всем понятная: Россия должна вывести свои войска из Украины!" – подчеркнула Бербок.

Она подчеркнула, что каждая страна может присоединиться к этому мирному плану и остановить агрессора. Политика не опровергла упреки о том, что Европа стремится продолжить войну путем поставки оружия и подчеркнула: "Если Россия прекратит воевать – не будет войны, если Украина перестанет воевать – не будет Украины!".

Отметим, что авторами резолюции с призывом к РФ прекратить войну и вывести свои войска из Украины являются 60 стран. Внести в текст резолюции правки, оправдываемые российским агрессором, предлагает Беларусь.

В отличие от Совбеза ООН Россия не имеет права вето в Генеральной Ассамблее. В то же время резолюции не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Владимир Зеленский позитивно оценил намерение Китая предложить мирный план для Украины. В то же время он подчеркнул, что делать определенные выводы можно будет только тогда, когда станут известны конкретные предложения КНР;

– также украинский лидер призвал страны Карибского содружества поддержать украинскую формулу мира. Он также поблагодарил партнеров за поддержку;

– глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Генеральная Ассамблея ООН одобрит резолюцию о полномасштабном вторжении России в Украину. Он отметил, что Украину проект документа полностью удовлетворяет.

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