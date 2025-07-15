В Украине продлили военное положение и мобилизацию: названы сроки

В Украине продлили правовой режим военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Это уже 16-й раз, когда на территории нашей страны продолжают военное положение и мобилизацию после начала полномасштабного вторжения России.

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За соответствующие решения депутаты Верховной Рады голосовали 15 июля. Об этом сообщил народный депутат от политической партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"За" продление военного положения во время заседания проголосовали 320 нардепов. После продления военного положения Верховная Рада продлила и всеобщую мобилизацию в Украине. За законопроект отдали также 304 голоса.

Перед голосованием в парламенте Совет национальной безопасности и обороны принял соответствующие указы, а президент Украины Владимир Зеленский внес в ВРУ соответствующие законопроекты.

Во вторник, 17 июля, Комитет по вопросам обороны единогласно (проголосовали 17 представителей) одобрил продление военного положения и всеобщей мобилизации к рассмотрению в парламенте.

Так, законопроекты №13471 и №13472 вступят в силу с 7 августа и будут действовать 90 дней, то есть до 5 ноября

Как известно, в прошлый раз народные депутаты своим решением продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 7 августа 2025 года. Как ранее объяснял Железняк, парламент обычно принимает такие важные решения "заранее, чтобы не рисковать".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в 2025 году происходит мобилизация мужчин 50-60 лет в Украине и куда могут отправить служить таких мобилизованных. По словам экспертов, у ТЦК есть внутренние документы, по которым мобилизация 50+ несколько "мягче".

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