Украина не поддерживает возможное назначение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником в переговорах между Европейским Союзом и Россией по завершению войны. Среди европейских политиков достаточно других кандидатур для выполнения такой роли.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига перед началом заседания Совета ЕС. Он подчеркнул, что Киев однозначно не поддерживает такую кандидатуру.

По словам министра, в Европе есть "достойные лидеры", которые могут быть посредниками без связей с Кремлем. Он подчеркнул, что Украина не считает возможным поддерживать участие Шредера в потенциальных переговорах по завершению войны РФ против Украины.

Ранее это предложение также отвергла глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом".

Что предшествовало

После парада по случаю "Дня победы" в Москве Владимир Путин вспомнил экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Во время пресс-конференции российский диктатор сказал, что именно Шредер мог бы быть "наиболее приемлемым посредником" от ЕС.

Путин также заявил, что Европу на переговорахдолжен представлять политик, который не делал резких заявлений в адрес Москвы.

После заявления кремлевского главаря в Германии начали активно обсуждать такую возможность. В партии Шредера положительно восприняли эту идею и заявили, что поддержали бы подобное предложение.

В команде самого Герхарда Шредера сообщили журналистам, что бывший канцлер пока не планирует комментировать возможное участие в переговорах между Россией и Европейским Союзом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле в очередной раз заявили, что мирные переговоры не принесут никаких существенных результатов, пока Украина не примет российские ультиматумы. В частности, Москва настаивает, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой области.

