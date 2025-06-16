"Точной даты пока нет": в Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной

У российского диктатора Владимира Путина сделали новое заявление о переговорах с Украиной об окончании войны. Там сказали, что дата нового этапа переговоров делегаций двух стран еще не определена, не исключено, что это может произойти после 22 июня.

Видео дня

Что касается места проведения возможного нового раунда переговоров, то речь о том, чтобы провести его в другом месте, кроме Стамбула (Турция), пока не шло. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого в понедельник, 16 июня, процитировали российские пропагандистские издания.

По его словам, встречу "возможно провести" на той же площадке в Стамбуле. Так он ответил на вопрос о продолжении переговоров с Украиной после 22 июня. Ранее эту дату озвучил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом диктатор Путин.

"Пока не заходила речь о том, чтобы выбрать другую переговорную площадку. Такой временной срок озвучивался. Точной даты продолжения пока нет", — сказал Песков.

Напомним, что накануне помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что президент страны-агрессора в разговоре с Трампом заявил, что РФ якобы готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

Последний раз российская и украинская делегации встречались 2 июня, а первый за три года раунд переговоров прошел 16 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что возобновление переговоров между РФ и Украиной состоится после обменов пленных, о которых ранее было договорено в Стамбуле. По его словам, обмены могут завершиться 20 или 21 июня. Гарант отметил, что не будет сообщать о точной дате окончания обменов, из-за сложности, однако они будут продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в содержательных переговорах с РФ для достижения мира. Однако последняя встреча в Стамбуле свелась к обсуждению обмена пленными и телами погибших. По этой причине Украина хочет переговоров на уровне лидеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!