"Без Америки очень сложно остановить Путина": Зеленский указал на ключевой вызов для Украины и хитрость россиян с переговорами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без США будет очень сложно остановить российского диктатора Владимира Путина, который не хочет заканчивать войну. Однако глава Кремля показывает американскому лидеру "позитив" ради того, чтобы против России не вводили жесткие санкции.

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Путин не сможет увеличивать свою армию и военный сектор, когда будет терять деньги. Для этого надо вводить санкции, охватывая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть, считает президент. В то же время глава государства неоднократно заявлял о необходимости более конкретных шагов в отношении Москвы. Об этом он сказал в интервью для американского телеканала Newsmax.

"Прежде всего, без Америки очень сложно остановить Путина. И если Америка не будет подключаться к этим переговорам, а еще хуже – будет ограничивать помощь Украине, то у Украины будет достаточно слабая позиция в дипломатии с русскими. Второе – Путин точно не хочет заканчивать войну. И даже если мне кто-то не верит, давайте представим. Мы же можем с вами представить, что в какой-то момент, а вдруг так и есть. Так вот, Путин не хочет заканчивать войну, но он должен показать президенту Трампу позитив, чтобы тот не хотел вводить санкции", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что без введения санкций у Путина нет никаких ограничений. Если же Трамп введет санкции, то у российского диктатора точно будут ограничения, экономические ограниченные.

"Да, оно не будет работать в первый месяц, во второй, третий, но оно сработает. Точно сработает. И Путин сегодня показывает всем, что он вроде бы за конструктивный политический, дипломатический путь к деэскалации это неправда. Это неправда. Это неправда. На это можно согласиться только с закрытыми глазами. Если открыть глаза, открыть уши свои и действительно посмотреть на него как на человека, который пришел с войной и не остановится. Понимаете? Это нельзя просто так остановить. Это как поезд на большой скорости, где за рулем никого нет. Понимаете?" – сказал президент.

По его словам, этот поезд войны невозможно остановить, потому что Путин уже раскачал и разогнал ситуацию, в частности благодаря информационному пространству радикализировал свое общество. Россияне накачаны информацией, против НАТО, Америки и Запада, и хотят воевать. При этом российское общество, по словам Зеленского, готово идти до конца. В РФ считают, что один раз была Вторая мировая война, и пойдут в этот раз также. "Поэтому они раскачали так людей и не знают, как это остановить", – подчеркнул президент.

Второй аспект заключается в оборонном производстве. "На этом оборонном производстве, если в России все зарабатывают и грабят. И это факт. И это миллиарды, миллиарды расходов. Мы уже видим сколько. Неофициальные данные 300 млрд в год. 300 млрд в год в такое производство. Представьте себе, кто хочет это заканчивать? Они не хотят. И эти круги вокруг Путина, которые производят, грабят, зарабатывают, они сделают все, чтобы он не заканчивал войну", – отметил он.

Зеленский отметил, если Трампу удастся все-таки посадить, посадить Путина за стол переговоров и остановить диктатора, то "это прекрасно", о чем он неоднократно говорил президенту США.

"Это будет в любом случае полупобеда. Почему? Потому что все так разогнано у Путина, что он или через паузу придет снова, или просто объект будет изменен. А мы не желаем никому войны. Не просто никому. И поэтому это такие условия, в которых мы все находимся. Мы в них находимся и поэтому я очень постоянно говорю: "Надо ceasefire". Да, надо ceasefire [прекращение огня], но очень нужно кроме ceasefire сильные санкции и четкий план, как эта война закончится. Четкий план, как сделать гарантии безопасности для Украины такие, чтобы не допустить повторения агрессии", – заявил президент.

Относительно санкций, Зеленский отметил, что важно ограничить именно прайскепы, ведь именно нефть – главный источник дохода РФ. По его словам, из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть выросли, а это непосредственно влияет на безопасность Европы, и поэтому "прайскепы на нефть очень важны".

"Санкции – это точно сильный инструмент. Если перекрыть пути обхода санкций, то компоненты к ракетам, включая баллистические ракеты, просто не будут поступать в Россию. Санкции – это не только про деньги. Это еще и способ прекратить поток смертоносных технологий, компонентов, которые позволяют России создавать это страшное оружие в таком количестве", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина неоднократно демонстрировала свою готовность к миру. Однако никоим образом Киев не согласится на капитуляцию.

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