"В России только Путин принимает решения": Зеленский объяснил необходимость личной встречи лидеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что для достижения мира в Украине нужна его личная встреча с российским диктатором Путиным. Все решения в государстве-агрессоре принимает лично Путин, поэтому нужны переговоры на уровне лидеров.

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Речь идет о трехсторонней встрече президентов Украины, РФ и Соединенных Штатов Америки. Об этом Зеленский сказал 3 июля на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Я думаю, что в России только Путин принимает решения. Именно поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим иметь мир", – сказал глава государства.

Он также высказался о телефонном разговоре Путина с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся в четверг, 3 июля. Зеленский отметил, что, по его убеждению, у президентов РФ и Америки нет много общих тем для разговора.

"Я не уверен, что у них много общих тем, ведь это разные люди абсолютно. Но если мы говорим об Украине, то мы сразу поддерживали идею безусловной остановки огня, которую выдвигал президент Трамп", – добавил Зеленский.

Напомним, что 3 июля Трамп и Путин провели телефонный разговор, который, по данным СМИ, длился почти час. Диктатор РФ заявил, что якобы не отказывается от переговоров, однако РФ "будет добиваться всех целей "СВО".

Кроме Украины, Трамп и Путин обсудили также Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он может состояться завтра, 4 июля, или в ближайшие дни.

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