В России сделали циничное заявление об атаке на Украину и ответили на слова Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ночной массированный удар РФ по Украине является ответом на якобы "террористические акты киевского режима". Он цинично утверждает, что путинские войска якобы атаковали "военные цели".

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Соответствующее заявление Песков выдал в разговоре с российскими пропагандистами. "Если вы внимательно читали заявления минобороны России – там написано, что "в ответ на террористические акты киевского режима", – заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина, говоря о ночной атаке на Украину.

По его словам, все, что "происходит в рамках СВО" и "делается" военными РФ ежедневно, это, мол, и есть ответ на действия "киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического".

Песков также заявил, что так называемая спецоперация началась после того, как якобы были "исчерпаны все политико-дипломатические средства".

При этом он добавил, что Кремль не согласен со словами президента США Дональда Трампа о войне РФ против Украины как о "детской драке".

По словам спикера Кремля, для РФ это "вопрос национальных интересов".

"Это вопрос нашей безопасности и будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны. Именно поэтому выполняется СВО", – выдал он впропагандистам издания "Коммерсантъ".

У Трампа может быть своя точка зрения, для РФ важно продолжение контактов с США, заверил Песков.

Он также поспешил поблагодирить США от имени РФ за "посреднические усилия по урегулированию" войны.

Песков, кроме того, заявил, что в Кремле "негативно оценили" заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что именно США освободили Германию от нацизма.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня Россия осуществила массированную атаку по Украине, убив трех человек и ранив 49-х. В Киеве из-за атаки "Шахедов" и ракет врага погибли трое спасателей, еще более 20 человек ранены. Разрушения и пострадавшие также есть в Чернигове, Луцке, Тернополе, на Полтавщине.

Президент Владимир Зеленский после ударов РФ в очередной раз призвал мир к давлению на Москву. Он рассказал, что для массированной атаки враг привлек более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе и баллистических.

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