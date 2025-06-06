'Россия должна отвечать за это': Зеленский отреагировал на новый удар врага по Украине и призвал к давлению на Кремль

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар страны-террориста России по Украине 6 июня. По его словам, оккупанты атаковали дронами и ракетами ряд областей нашей страны, в результате чего погибли 3 человека, еще 49 получили ранения.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале. Он в очередной раз призвал мир к давлению на Кремль, который пытается уничтожить жизнь украинцев.

"Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что для массированной атаки агрессор привлек более 400 беспилотников и более 40 ракет, в том числе и баллистических.

"Ранены 49 человек. К сожалению, число может возрасти: люди обращаются за помощью. На эту минуту известно о трех погибших. Это работники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным", – отметил украинский лидер.

В настоящее время на местах ударов продолжаются спасательные операции, где работают все необходимые службы. Зеленский заверил, что все повреждения обязательно восстановят.

Он добавил, что агрессор, наносящий удары по мирным городам и селам, должен ответить за совершенные преступления. Он подчеркнул, что мировые лидеры могут остановить войну благодаря давлению на РФ.

"Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время уносить жизнь, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", – резюмировал.

Напомним, Россия во время комбинированной атаки в ночь на 6 июня направила ударные дроны и ракеты на Луцк. В городе в результате взрывов повреждены многоэтажки, авто и коммерческие объекты. Известно о 15 пострадавших.

В ночь на 6 июня российские войска атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе в результате российских ударов повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий и кафе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня страна-террорист запустила по Украине сотни "Шахедов", баллистику и крылатые ракеты. Под вражеской атакой находились Киев, а также западные области.

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