'В моей голове есть дедлайн': Трамп снова заговорил о санкциях против России. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн по введению дополнительных санкций против России. По его словам, решение будет зависеть от того, удастся ли достичь договоренностей и остановить ситуацию.

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Об этом он заявил в эфире телеканалу CNN, отвечая на вопрос о своей позиции относительно возможного усиления давления на Россию в случае продолжения войны против Украины. Он подчеркнул, что жесткие меры могут коснуться обеих сторон.

"Когда я пойму, что это не остановится, – и я уверен, вы сделаете то же самое – тогда мы будем действовать очень, очень, очень жестко. И, честно говоря, это может касаться обеих стран. Знаете, для танго нужны двое. Но мы будем очень жесткими – будь то Россия или кто-то другой. Мы будем действовать жестко. Вот и все", – сказал глава США.

Трамп также добавил, что в случае, если война не прекратится, США могут прибегнуть к "очень жестким действиям".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые начали согласовывать будущие санкции против России. Введение совместных ограничений даст гораздо более ощутимый результат по давлению на Россию, которая продолжает войну в Украине.

По словам главы государства, сейчас американская сторона в лице сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и их коллег готовят пакет санкций против России и согласовывают его с пакетом от Евросоюза.

Также Дональд Трамп выразил свою позицию относительно введения новых санкций против страны-агрессора России. При необходимости он готов их применить. Однако пока Трамп сохраняет санкции как инструмент в своем арсенале.

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