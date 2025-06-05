'Дайте им побороться': Трамп сравнил войну Путина против Украины с дракой детей

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным сравнил кровавую войну, которую тот развязал против Украины, с дракой детей. Глава Белого дома считает, что Украине и России надо дать "еще немного побороться", прежде чем их "разнять".

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Такую "гениальную" идею Дональд Трамп высказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Вашингтоне 5 июня. Он заявил, что между Украиной и Россией "много ненависти" и ему необходимо с этим справиться.

"Они как маленькие дети. Вы иногда видите, как двое маленьких детей дерутся как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке. И вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разнимали. Иногда лучше дать им побороться еще немного, а потом разнять их. Я дал эту аналогию Путину вчера", - сказал Трамп.

Президент США считает, что между Украиной и Россией "много вражды" и ему необходимо с этим справиться.

"Между ними двумя много вражды. Я должен этим заниматься и канцлер должен этим заниматься. Это невероятный уровень ненависти. Не только между этими двумя мужчинами, но и между враждующими сторонами большая ненависть", - сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что полномасштабного вторжения России в Украину не произошло бы, если бы он победил на выборах 2020 года.

Впоследствии в разговоре с журналистами Трамп сказал, что хотел бы "немедленного" решения войны в Украине, как это произошло с конфликтом Индии и Пакистана.

"Я хотел бы, чтобы мы смогли сделать то же самое с Украиной и Россией. И в какой-то момент это произойдет. Я в это верю. А если этого не произойдет, или если я увижу, что кто-то выходит за пределы, если Россия выйдет за пределы, вы будете удивлены, насколько жесткими мы будем", - в очередной раз пообещал лидер США.

Как сообщал OBOZ.UA, в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Дональд Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн по введению дополнительных санкций против России. При этом, по его словам, он может ввести новые санкции против обеих стран, если война не прекратится.

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