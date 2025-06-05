'Пытаемся сделать Украину сильнее, чтобы Путин остановил войну': Мерц сделал громкое заявление

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заверил в поддержке Украины. Он умело среагировал на циничный вопрос американского главы относительно смертей из-за войны, указав, что именно Россия убивает гражданских, а Украина осуществляет удары исключительно по законным военным целям противника.

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Переговоры двух лидеров состоялись в Вашингтоне в четверг, 5 июня. Видео транслировала пресс-служба Белого дома.

Мерц отметил, что они оба хотят, чтобы эта ужасная война прекратилась как можно быстрее. Он подыграл амбициям Трампа, сказав, что тот является "ключевым лицом в мире, которое способно действительно это сделать". И в то же время канцлер добавил: "Оказывая давление на Россию".

Немецкий политик подчеркнул, что у них "есть обязанность сделать что-то сейчас", чтобы остановить войну.

Сидя рядом с президентом США, он напомнил ему о тысячах депортированных оккупантами украинских несовершеннолетних.

"Посмотрите на детей! Детей, которых похитили из Украины в Россию! Это ужасно", – призвал Мерц.

"Поэтому мы говорим об инструментах, мерах, которые можем задействовать. И мое личное мнение по этому поводу однозначно: мы на стороне Украины, и мы пытаемся сделать их сильнее и еще раз сильнее, чтобы Путин остановил эту войну", – добавил он.

После этих слов Трамп вставил свою ремарку: "Мы получаем спутниковые снимки поля боя, а тебе даже не нравится на них смотреть, не так ли? Это тела, руки, головы, ноги повсюду. Вы никогда не видели ничего подобного. Это так страшно".

Мерц быстро ответил: "Это только российским оружием против Украины. Такого никогда не случалось с оружием Украины против России. Никогда! Украина целится только по военным целям, а не по гражданским, не по частным, не по энергетическим. Итак, вот в чем разница. И именно поэтому мы стараемся действовать больше в отношении РФ и остановить эту войну".

Как писал OBOZ.UA, по данным немецких СМИ, канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует усилить свою роль в переговорах по Украине на уровне Европейского Союза. Его подход предусматривает не только военную поддержку, но и комплексное видение послевоенной помощи.

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