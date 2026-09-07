В России сделали циничное заявление о завершении войны с Украиной и упомянули Запад

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, выступая 7 сентября перед студентами МГИМВ, сделал очередные циничные заявления о войне в Украине и западных государствах. Так, по его словам, войну в Украине нужно завершить, чтобы "нацизма" в Европе больше не было.

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Также якобы на Западе не хотят видеть Россию "сильной", сказал Лавров. Его слова привели росмедиа.

Что известно

Министр российского МИД Сергей Лавров вновь повторил пропагандистскую риторику, найдя новое оправдание войне в Украине. Так , по его словам, боевые действия якобы должны завершиться так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".

"Эту войну нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма, который вновь пустил сюда свои метастазы", – сказал Лавров.

По его словам, Россия готова идти на договоренности, которые "предусматривают соблюдение баланса интересов".

Также он посетовал, что якобы никто и никогда на Западе не хотел видеть Россию "сильной" и общаться с ней "откровенно".

И в целом, по его словам, "доверия к Западу уже никогда не будет".

Глава российского министерства иностранных дел также посетовал, что Запад делает "все возможное, чтобы попытаться омрачить проведение предстоящих выборов в Госдуму". Так, количество избирательных участков для голосования россиян на Западе сократилось более чем на 60.

Отдельно Лавров упомянул о закрытии немецкими властями российского генерального консульства в немецком Бонне после инцидента в аэропорту Лейпцига. Он считает это решение "отвратительным".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на фоне слухов о перемирии РФ похвасталась новым циничным ударом по Украине.

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