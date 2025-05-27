В России придумали еще одну причину отказаться от мирных переговоров в Ватикане – Reuters

Москва больше не рассматривает Ватикан как серьезную площадку для мирных переговоров с Украиной. Причиной этого в Кремле называют "неуместность" локации, поскольку Святой Престол является центром католицизма и расположен в Италии — стране-члене НАТО и ЕС.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три высокопоставленных источника в России, которые хорошо знакомы с позицией кремлевских кругов. По их словам, в Москве не верят, что Ватикан способен сыграть ключевую роль в достижении мира, учитывая его геополитическое расположение и религиозную специфику.

"Ватикан, безусловно, не рассматривается в России как серьезная сила, способная решить такой сложный конфликт", — отметил один из источников на условиях анонимности.

Среди других аргументов — тот факт, что Россия и Украина являются преимущественно православными странами, а Ватикан, как духовный центр католицизма, якобы не имеет должного авторитета в этом контексте.

Кроме того, большинство российских чиновников не могут физически прибыть в Ватикан из-за европейских санкций и отсутствия прямых авиарейсов.

С иронией один из собеседников агентства добавил, что, мол, единственное еще менее нейтральное место для переговоров — это Гаага,

"Единственное место хуже Ватикана — это, пожалуй, Гаага", —сказал российский чиновник, намекая на ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что идея провести мирные переговоры в Ватикане выглядит "немного нелегантной", учитывая религиозный контекст: "Россия и Украина — это страны восточного православия".

Зато, по данным агентства, Россия больше склоняется к таким посредникам, как Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар или Оман. Путин уже неоднократно публично хвалил их за "нейтральную позицию" и дипломатические усилия.

Святой Престол публично не комментировал ситуацию. В то же время Папа Лев XIV, первый понтифик родом из США, по словам премьер-министра Италии Джорджии Мелони, якобы подтвердил свою готовность к посредничеству.

Напомним, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров назвал Ватикан "нереалистичным" местом для мирных переговоров с Украиной. По его словам, так называемые "православные страны" не могут вести диалог на "католической площадке".

В то же время, несмотря на такую позицию Кремля, если обе стороны будут готовы, переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Ватикана могут начаться уже в течение трех-четырех недель. Конкретной даты пока нет.

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