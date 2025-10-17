УкраїнськаУКР
"Храбрый тигр": в Польше стартовали военные учения, которые учитывают опыт войны в Украине

На северо-западе Польши на полигоне возле города Дравско-Поморске стартовали военные учения "Храбрый тигр". Военнослужащие и медики-резервисты проводят тренировки, которые учитывают опыт украинских защитников в войне с российскими оккупантами.

Мероприятия организовала 12-я механизированная бригада Сухопутных войск Польши, передает RMF24.pl. Врачи, прибывшие на полигон, несколько дней назад приняли военную присягу и официально стали резервистами.

Как проходят учения "Храбрый тигр"

Целью называют ознакомление гражданских врачей со спецификой работы военной медицины и реалиями боевых условий.

Известно, что участвуют в тренировках тысяча солдат и десятки медиков. Они отрабатывают эвакуацию раненых с передовой и знакомятся с работой полевых госпиталей.

Участники учатся, как вести себя с типичными травмами, полученными в боевых условиях: рваными ранами, огнестрельными ранениями и проч.. Солдаты также оттачивают такие навыки, как маскировка, быстрая реакция, ведение огня.

"Мы подготовили серию макетов. Это раны, характерные для боевых условий, такие как рваные и огнестрельные раны от артиллерийских снарядов. Мы опираемся на опыт Украины и пытаемся воссоздать похожие ситуации, чтобы отработать сценарии, которые чаще всего возникают в современных конфликтах", – рассказал бригадный генерал Дариуш Чекай, командир 12-й Щецинской механизированной бригады.

Хирург Мацей Романовский, говоря о гипотетической ситуации, добавил, что хорошо функционирующая медицинская помощь "значительно укрепит моральный дух наших солдат во время войны, поскольку они будут знать, что мы их спасем".

