'Храбрый тигр': в Польше стартовали военные учения, которые учитывают опыт войны в Украине

На северо-западе Польши на полигоне возле города Дравско-Поморске стартовали военные учения "Храбрый тигр". Военнослужащие и медики-резервисты проводят тренировки, которые учитывают опыт украинских защитников в войне с российскими оккупантами.

Видео дня

Мероприятия организовала 12-я механизированная бригада Сухопутных войск Польши, передает RMF24.pl. Врачи, прибывшие на полигон, несколько дней назад приняли военную присягу и официально стали резервистами.

Как проходят учения "Храбрый тигр"

Целью называют ознакомление гражданских врачей со спецификой работы военной медицины и реалиями боевых условий.

Известно, что участвуют в тренировках тысяча солдат и десятки медиков. Они отрабатывают эвакуацию раненых с передовой и знакомятся с работой полевых госпиталей.

Участники учатся, как вести себя с типичными травмами, полученными в боевых условиях: рваными ранами, огнестрельными ранениями и проч.. Солдаты также оттачивают такие навыки, как маскировка, быстрая реакция, ведение огня.

"Мы подготовили серию макетов. Это раны, характерные для боевых условий, такие как рваные и огнестрельные раны от артиллерийских снарядов. Мы опираемся на опыт Украины и пытаемся воссоздать похожие ситуации, чтобы отработать сценарии, которые чаще всего возникают в современных конфликтах", – рассказал бригадный генерал Дариуш Чекай, командир 12-й Щецинской механизированной бригады.

Хирург Мацей Романовский, говоря о гипотетической ситуации, добавил, что хорошо функционирующая медицинская помощь "значительно укрепит моральный дух наших солдат во время войны, поскольку они будут знать, что мы их спасем".

Как ранее писал OBOZ.UA, на одной из свалок в Польше нашли сотни страниц военных документов, среди которых были материалы с грифом "секретно". Бумаги, которые принадлежат 2-й Региональной логистической базе, лежали вблизи склада взрывчатых материалов и только частично были уничтожены в шредере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!