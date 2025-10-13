'Четкий сигнал': НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025

С 13 октября НАТО начинает ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025. Маневры проводятся для проверки готовности Альянса и демонстрации способности защищать всех союзников от потенциальных угроз.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО. В этом году учения будут проходить преимущественно в воздушном пространстве над Северным морем.

В них примут участие около 2000 военнослужащих и более 70 самолетов, среди которых немецкие Tornado и Eurofighter, способные транспортировать американские ядерные бомбы, размещенные в Европе. Активно задействованы авиабаза Волкель в Нидерландах, а также военные базы в Бельгии, Великобритании и Дании.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита на авиабазу Волкель отметил, что учения являются регулярной и ежегодной подготовкой, необходимой для обеспечения максимальной надежности, безопасности и эффективности ядерного потенциала Альянса.

По его словам, эти меры также подают четкий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО готово защищать своих союзников.

"Важно, что это учения проводятся ежегодно. Это ежегодная и регулярная подготовка. И нам необходимо это делать, потому что это помогает нам гарантировать, что наш потенциал ядерного сдерживания остается максимально надежным, безопасным и эффективным. Это также дает четкий сигнал любому потенциальному противнику, что мы и сможем защитить всех союзников от любых угроз", – сказал Рютте.

Отмечается, что точные сценарии остаются засекреченными. В НАТО подчеркнули, что Steadfast Noon не является реакцией на недавние нарушения воздушного пространства или другие провокации.

Ранее в немецком Гамбурге стартовали одни из самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Трехдневные маневры Red Storm Bravo ("Красный шторм"), начавшиеся 25 сентября, имеют целью отработать сценарий быстрой переброски военной техники и личного состава из стран Западной Европы на восточный фланг НАТО – в направлении России. И хотя это лишь учения, реальные провокации со стороны Москвы делают их значительно больше, чем просто маневрами.

Как сообщал OBOZ.UA, российско-беларуские учения на территории РБ завершились, оставив после себя горькое информационное послевкусие. И хотя в СМИ им уделяли пристальное внимание на уровне угрозы вторжения в страны НАТО, по большей части они оказались демонстрацией классических учений уровня пережитка "совка". Однако учения "Запад-2025" стали куда более глубоким мероприятием, чем могло показаться на первый взгляд. Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

