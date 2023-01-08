В РФ, имитирующей перемирие, выдали претензию из-за украинских 'провокаций' на Рождество

В стране-агрессоре России, которая сымитировала "Рождественское перемирие", в очередной раз обвинили Украину в войне. В Кремле выдали претензию из-за украинских "провокаций" на великий религиозный праздник.

Видео дня

С обвинениями на этот раз выступил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает ТАСС.

"Они (провокации со стороны ВСУ – Ред.), к сожалению, есть. То, что я видел на Донбассе. И попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области", – выдал Кириенко.

Как и следовало ожидать, он сделал акцент на христианстве.

"Это же внутренний выбор каждого человека. К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось. Бог им судья", – заявил россиянин.

Кроме того, Кириенко цинично заявил, что поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи "специальной военной операции" в Украине все равно будут выполнены.

Политик уверен, что "победа обязательно будет" за государством-террористом.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 января российские оккупанты начали массированно атаковать Запорожье с воздуха. Жители города слышат звуки взрывов кассетных бомб.

Также OBOZREVATEL писал, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные украинские города. Вечером в субботу, 7 января, путинская армия ударила по Харькову и области.

В то же время ранее секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что никто не поверит в прекращение Россией огня на Рождество. Ведь нелюди, которые убивают детей, бомбят роддома, пытают пленных и совершают множество других военных преступлений под руководством своего кровавого диктатора Путина, не имеют никакого отношения к христианскому празднику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!