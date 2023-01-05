''Какое отношение к Рождеству имеют кремлевские черти?'' Данилов отреагировал на путинское ''перемирие''

Никто не поверит в прекращение Россией огня на Рождество. Нелюди, которые убивают детей, бомбят роддома, пытают пленных и совершают множество других военных преступлений под руководством своего кровавого диктатора Владимира Путина, не имеют никакого отношения к христианскому празднику.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter. Он отреагировал на путинское "перемирие" словами, от которых у врага застынет кровь в жилах.

В то же время, украинцам открылся еще один талант Данилова – поэтический. Он соединил в своем коротком, но метком твите, лирику украинской души с праведным гневом на врагов.

"Какое отношение имеет стая мелких кремлевских бесов к христианскому празднику? Кто поверит подонкам, которые убивают детей, бомбят родильные дома, пытают заключенных? Прекращение огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", – написал секретарь СНБО.

Напомним, в четверг, 5 января, российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на 36 часов, который будет действовать "по всей линии боевого столкновения в зоне СВО", начиная с полудня 6 января. Согласно заявлению главы Кремля, пауза позволит православным христианам посещать рождественские службы.

При этом Путин призвал Украину также ввести режим прекращения огня в Рождество. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден скептически отнесся к распоряжению российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь во время православных рождественских богослужений 6 и 7 января. По мнению американского лидера, Путин просто ищет возможность взять паузу, чтобы передохнуть.

В Германии также отреагировали на "рождественское перемирие" Путина. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что по заявлениям российского диктатора Владимира Путина о введении режима прекращения огня в Украине стоит желание взять временную паузу и продолжить наступление. Реальным прекращением огня стало бы выведение оккупационных войск с территории Украины.

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