В Раде поддержали законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине: что будет с УПЦ МП

Депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в России (т.е. РПЦ). Согласно ему, в Украине может быть приостановлена и деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Голосование за документ №8371 состоялось 20 августа, его поддержали 265 парламентариев. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.

"Помимо одного пункта – согласно ему, громады УПЦ МП будут иметь девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", – пояснил он.

По фракциям голоса "за" во втором чтении отдали:

"Слуга народа" – 173;

"Европейская солидарность" – 25;

"Голос" – 18;

"Родина" – 17;

Платформа "За жизнь и мир" – 1З;

"Доверие" – 11;

Внефракционные – 11;

Группа "С будущее" – девять;

"Восстановление Украины" – 0.

Законопроект предусматривает, что:

– РПЦ должна быть запрещена как религиозная организация в Украине;

– деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с РПЦ, будет прекращаться по четкой процедуре, включающей исследования, предписание о выполнении закона и судебном запрете;

– РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество;

– переход громад к украинской поместной православной церкви будет упрощен.

Отметим, что проект закона №8371 инициировал Кабмин во исполнение решения СНБО. Документ был зарегистрирован 19 января 2023 года. В первом чтении депутаты ВРУ проголосовали его 19 октября 2023-го. В парламенте признавались, что законопроект едва не вызвал раскол монобольшинства.

Месяц назад, 23 июля принятие проекта, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП", было сорвано. Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но представителей провластной партии "Слуга народа", которые отказались голосовать. Тогда в парламенте патриотически настроенные нардепы заблокировали трибуну.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа 2024 года Всеукраинский совет церквей поддержал запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Его представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждались различные вопросы, в частности, защита свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, обеспечение конституционного порядка и общественной безопасности.

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