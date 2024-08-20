В Раде поддержали законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине: что будет с УПЦ МП
Депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в России (т.е. РПЦ). Согласно ему, в Украине может быть приостановлена и деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.
Голосование за документ №8371 состоялось 20 августа, его поддержали 265 парламентариев. Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.
"Помимо одного пункта – согласно ему, громады УПЦ МП будут иметь девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", – пояснил он.
По фракциям голоса "за" во втором чтении отдали:
"Слуга народа" – 173;
"Европейская солидарность" – 25;
"Голос" – 18;
"Родина" – 17;
Платформа "За жизнь и мир" – 1З;
"Доверие" – 11;
Внефракционные – 11;
Группа "С будущее" – девять;
"Восстановление Украины" – 0.
Законопроект предусматривает, что:
– РПЦ должна быть запрещена как религиозная организация в Украине;
– деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с РПЦ, будет прекращаться по четкой процедуре, включающей исследования, предписание о выполнении закона и судебном запрете;
– РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество;
– переход громад к украинской поместной православной церкви будет упрощен.
Отметим, что проект закона №8371 инициировал Кабмин во исполнение решения СНБО. Документ был зарегистрирован 19 января 2023 года. В первом чтении депутаты ВРУ проголосовали его 19 октября 2023-го. В парламенте признавались, что законопроект едва не вызвал раскол монобольшинства.
Месяц назад, 23 июля принятие проекта, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП", было сорвано. Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но представителей провластной партии "Слуга народа", которые отказались голосовать. Тогда в парламенте патриотически настроенные нардепы заблокировали трибуну.
Как сообщал OBOZ.UA, 16 августа 2024 года Всеукраинский совет церквей поддержал запрет деятельности УПЦ МП в Украине. Его представители провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждались различные вопросы, в частности, защита свободы вероисповедания и духовной независимости Украины, обеспечение конституционного порядка и общественной безопасности.
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