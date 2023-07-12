"Украина сейчас как никогда близка НАТО": Столтенберг назвал ключевое условие для приглашения в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина будет частью Североатлантического альянса. Официальное приглашение поступит после того, как страна выполнит все условия.

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Об этом Столтенберг сказал 12 июля, во второй день саммита НАТО в Вильнюсе (Литва). Он выступил на брифинге вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Мероприятие транслировалось в режиме онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, Украина сейчас как никогда близка к Альянсу. "Мы дадим приглашение Украине, когда все союзники отметят, что выполнены все условия", – заявил политик.

Он также повторил позицию, что до окончания войны, развязанной Российской Федерацией, страна не вступит в НАТО.

Страны-партнеры, как подчеркнул Столтенберг, помогут ВСУ перейти на стандарты Альянса в плане оборудования. Также многие страны НАТО возьмут на себя обязательство оказывать долгосрочную помощь в сфере безопасности.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 июля Столтенберг заявлял, что присоединение Украины к Альянсу связано с двумя критериями. Первый – это усиление внутренних оборонных институтов, борьба с коррупцией. Второй – окончание войны на территории Украины.

– 12 июля стартовал второй день саммита НАТО. Подробности об этом событии можно найти по ссылке.

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