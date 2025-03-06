Вице-президент словацкой правящей партии власти "Курс – социальная демократия" и евродепутат Эрик Калиняк размечтался о захвате российскими оккупантами украинской столицы. По его словам, если бы Киев оказался под контролем путинских войск, тогда у Словакии был бы "надежный сосед".

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В то же время Калиняка выдал, что не хочет видеть россиян на словацких границах. Об этом словацкий депутат рассказал в интервью изданию Interez.

По словам евродепутата, в его понимании страна-агрессор Россия выглядит более надежным партнером, чем Украина. Также он заявил, что Словакия якобы неоднократно "спасала" Украину во время "экономических конфликтов" с Россией.

"Я буду циником и скажу, что мы бы наконец имели надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения и сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они выстраивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не смогли нам помочь, то с этой точки зрения россияне для нас являются более надежным партнером", – заявил Калиняк.

Кроме того, депутат считает, что Россия напала сначала на Грузию, а потом на Украину якобы из-за желания этих стран стать членами НАТО. По его словам, на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 не учли интересы Москвы и поставили под угрозу соседние страны.

Напомним, Словакия настаивает на том, что Украина должна возобновить транзит российского газа – в частности, в эту страну. По словам президента Словакии Петера Пеллегрини, это стало бы "жестом благодарности" за помощь ЕС в противостоянии российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Фицо заявил о "моральном праве" прекратить транзит газа в Украину после отказа Киева от российского газа. Само же решение Украины он назвал "глупостью".

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