"Украинская глупость" и вред для Европы: Фицо разразился угрозами по поставкам газа Киеву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о "моральном праве" прекратить транзит газа в Украину после отказа Киева от российского газа. Ожидается, что это может повлечь за собой новый газовый конфликт и негативно повлиять на отношения Словакии с ЕС.

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Об этом Роберт Фицо сказал в одном из постов на Facebook. Причиной такого решения он называет то, что Украина с 1 января 2025 г. прекратила транзит российского газа через свою территорию, что, по его мнению, создает проблемы для Европы.

Такие заявления вызвали возмущение как в Украине, так и в ЕС, поскольку они демонстрируют пророссийскую позицию правительства Фицо и могут привести к новому газовому конфликту в регионе. Главной причиной возмущения словацкого премьера стало решение Украины не продлевать транзитный контракт с "Газпромом", который закончился в конце 2024 года.

Фицо утверждает, что Словакия может прекратить транзит идущего в Украину газа, ведь "Европа не должна покрывать украинскую глупость". По его словам, ежедневно Украина получает около 7,5 млн. кубометров газа из Европы, что создает дополнительное давление на цены.

"Мы имеем моральное право рассматривать методы прекращения зарубежных поставок примерно 7,5 млн куб. м в сутки в Украину. Эти иностранные поставки из Европы в Украину оказывают еще большее давление на цену газа, которая уже находится на рекордном уровне - около 60 евро за мегаватт-час", - заявил Фицо.

Кроме того, он поблагодарил Россию и Турцию за то, что российский газ теперь поступает в Словакию через "Турецкий поток", что, по его мнению, является положительным для его страны. Какие могут быть последствия:

потенциальный газовый конфликт между Украиной и Словакией: если Фицо реализует свою угрозу и прекратит транзит газа в Украину, это может усугубить ситуацию с обеспечением газа в Украине, особенно в зимний период;

реакция Европейского Союза: ЕС может выступить против таких действий Словакии, поскольку прекращение транзита в Украину нарушит европейские принципы энергетической солидарности;

ЕС может выступить против таких действий Словакии, поскольку прекращение транзита в Украину нарушит европейские принципы энергетической солидарности; падение доверия к Словакии: пророссийская риторика Фицо и его критика Украины могут взорвать отношения Словакии с европейскими партнерами, что уже проявляется в масштабных протестах против его политики внутри страны;

пророссийская риторика Фицо и его критика Украины могут взорвать отношения Словакии с европейскими партнерами, что уже проявляется в масштабных протестах против его политики внутри страны; Украина может найти альтернативные маршруты: Украина получает около 14-16 млн кубометров газа ежедневно, что обеспечивает лишь 15-17% от общего потребления, однако Киев может увеличить закупку топлива через Польшу, Венгрию или Румынию.

Роберт Фицо известен пророссийскими взглядами и скептическим отношением к Украине. Его правительство блокировало военную помощь Киеву, выступало против санкций ЕС в отношении России и неоднократно делало заявления, повторявшие нарративы Кремля.

Кроме того, Фицо обвинил словацкую оппозицию в "служении Зеленском", поскольку она поддерживает участие Словакии в военной миссии НАТО в Украине. Пока никакого официального решения о прекращении поставок газа в Украину через Словакию нет, однако слова Фицо могут спровоцировать энергетический кризис и новые газовые споры в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украине грозит дефицит газа. Если погода ухудшится или будут существенные последствия атаки РФ по газовой инфраструктуре, голубого топлива может не хватить.

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