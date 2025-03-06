Словакия хочет "благодарности" от Украины в виде возобновления транзита российского газа: президент сделал заявление

Словакия настаивает на том, что Украина должна возобновить транзит российского газа – в частности, в эту страну. По словам президента Словакии Петера Пеллегрини, это стало бы "жестом благодарности" за помощь ЕС в противостоянии российской агрессии.

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Об этом сообщает Aktuality. Отмечается: также Пеллегрини считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо действует в интересах страны, когда оказывает давление на ЕС, требуя "отплаты" за помощь Украине в войне.

При этом он выразил мнение, что Словакия никогда не стала бы страной, которая блокировала бы какое-либо решение ЕС. А также объяснил, что Фицо хочет, чтобы в итоги европейского саммита, проводимого 6 марта, было включено обсуждение вопроса о разрешении со стороны Украины транзита российского газа в Европу.

"Я не могу его упрекнуть в жесткой риторике. Потому что он защищает национальные интересы Словакии", – сказал Пеллегрини.

Сам же Фицо ранее заявил, что может заблокировать решение саммита ЕС по дальнейшей помощи Украине из-за ее нежелания возобновлять транзит газа. Которое премьер Словакии назвал "издевательством над здравым смыслом".

"Может случиться так, что я заблокирую принятие выводов о масштабной финансовой и военной помощи Украине", – сказал он.

Также Фицо заявил, что Украина не воюет за Европу против России. А потому призвал к немедленному прекращению огня.

"В то время как большинство стран-членов Европейского Союза выступает за продолжение войны, Словакия выступает за мир. Я отвергаю заявления о том, что Украина воюет за нас", – заявил словацкий премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фицо заявил о "моральном праве" прекратить транзит газа в Украину после отказа Киева от российского газа. Само же решение Украины он назвал "глупостью".

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